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L’avocat togolais des grands contrats miniers

Discret mais incontournable, Pascal Agboyibor, l’avocat d’affaires togolais est incontournable. 

Pascal Agboyibor © DR

Discret mais incontournable, Pascal Agboyibor, l’avocat d’affaires togolais est incontournable. 

Il a participé aux plus grandes négociations minières et énergétiques du continent, de la République démocratique du Congo au Mali. L’Économiste lui consacre un portrait.

À 59 ans, il dirige l’un des cabinets d’affaires les plus sollicités d’Afrique de l’Ouest. Loin des projecteurs, il a fait de la négociation son terrain de prédilection, dans des secteurs où se jouent des milliards de dollars et des enjeux de souveraineté pour les États africains.

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