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Neveu trace sa feuille de route pour retrouver les grandes compétitions

Le nouveau sélectionneur des Éperviers, Patrice Neveu, détaille sa vision pour redonner à la sélection nationale ses lettres de noblesse, dans les colonnes de Togo Matin paru ce lundi.

Patrice Neveu © DR

Le nouveau sélectionneur des Éperviers, Patrice Neveu, détaille sa vision pour redonner à la sélection nationale ses lettres de noblesse, dans les colonnes de Togo Matin paru ce lundi.

Le technicien français entend bâtir une équipe solide et compétitive, capable de se qualifier aux grandes compétitions internationales, objectif que le Togo n'a plus atteint depuis plusieurs années.

Pour Neveu, la reconstruction passe par une identification claire des meilleurs joueurs disponibles, une organisation tactique cohérente et un travail de fond sur la cohésion du groupe, autant de chantiers qu'il a déjà amorcés avec sa première convocation de 26 joueurs pour les matchs amicaux face à la Guinée et au Niger au Maroc en fin de mois.

Information additionnelle

Togo Matin N°1582.pdf

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