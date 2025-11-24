New World muscle ses partenariats

Rubriques

Le journal Togo Matin, dans son édition de ce lundi, revient sur les préparatifs de la chaîne New World, détentrice des droits de diffusion des compétitions de la Confédération africaine de football (CAF). À l’approche de la CAN Maroc 2025, la chaîne multiplie les initiatives pour consolider son réseau de partenaires.

La chaîne prépare la grande messe du football africain © republicoftogo.com

Selon le quotidien, New World a réuni à Lomé plusieurs diffuseurs venus de divers pays africains. L’objectif : harmoniser les mécanismes de collaboration, sécuriser la diffusion des matches et renforcer la portée médiatique du plus grand événement footballistique du continent.

Togo Matin souligne que cette rencontre intervient dans un contexte où la demande en contenus sportifs premium ne cesse de croître. Pour New World, cette dynamique représente une opportunité stratégique de consolider son rôle central dans l’écosystème audiovisuel africain.

