Nouveau nom, nouveau souffle

Le club Arabia FC, pensionnaire de deuxième division, a officiellement changé de nom et s'appellera désormais Union Sportive de Yoto (US Yoto), indique Dounia paru mercredi.

Ce changement d'identité n'est pas anodin. Les dirigeants du club affichent une ambition claire : renforcer l'ancrage local de l'équipe et tisser des liens plus forts avec les populations et les supporters de la préfecture.