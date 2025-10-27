Nouvelle direction, stratégie inchangée

Rubriques

L’Economiste paru lundi revient sur la nominations de Chantal Tségan à la tête de l’Office Togolais des Recettes (OTR, fusion de la douane et des impôts).

Chantal Tségan © republicoftogo.com

Un poste hautement stratégique. 

L’OTR a mis une forte pression sur les contribuables ces dernières années pour augmenter les recettes. Les entreprises sont particulièrement contrôlées. Mais les particuliers également.

La lutte contre la fraude est la priorité.

