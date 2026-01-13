Rubriques

Tendances:
Médias

Nouvelles initiatives sociales pour les enfants du nord

Dans le nord du Togo, de nouvelles initiatives émergent pour assurer aux enfants un accès renforcé aux services sociaux de base, rapporte Le Médium paru mardi.

Meilleure qualité de vie : santé, scolarité, loisirs © republicoftogo.com

Dans le nord du Togo, de nouvelles initiatives émergent pour assurer aux enfants un accès renforcé aux services sociaux de base, rapporte Le Médium paru mardi.

Portés par le gouvernement et ses partenaires, ces projets visent à offrir aux enfants une protection sociale et un environnement sûr et propice à leur développement.

Ces initiatives interviennent dans une région où l'accès aux services essentiels, éducation, santé, nutrition, protection contre les violences, reste encore insuffisant pour de nombreux enfants, particulièrement dans les zones rurales éloignées.

En renforçant le dispositif de protection sociale et en créant des environnements plus sécurisés, les autorités entendent réduire les vulnérabilités auxquelles font face les enfants du nord du pays et leur offrir de meilleures perspectives d'avenir.

Information additionnelle

Le Médium N°685.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Le repos togolais : une valeur intouchable

Le repos togolais : une valeur intouchable

Au Burkina Faso, le nombre de jours fériés va passer de 15 à 11, une réforme qui permettrait d'économiser 17 milliards de Fcfa, révèle lundi le journal L'Economiste. Une décision courageuse... ou téméraire, selon le point de vue.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.