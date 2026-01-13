Nouvelles initiatives sociales pour les enfants du nord

Dans le nord du Togo, de nouvelles initiatives émergent pour assurer aux enfants un accès renforcé aux services sociaux de base, rapporte Le Médium paru mardi.

Portés par le gouvernement et ses partenaires, ces projets visent à offrir aux enfants une protection sociale et un environnement sûr et propice à leur développement.

Ces initiatives interviennent dans une région où l'accès aux services essentiels, éducation, santé, nutrition, protection contre les violences, reste encore insuffisant pour de nombreux enfants, particulièrement dans les zones rurales éloignées.

En renforçant le dispositif de protection sociale et en créant des environnements plus sécurisés, les autorités entendent réduire les vulnérabilités auxquelles font face les enfants du nord du pays et leur offrir de meilleures perspectives d'avenir.