Le Premier ministre malien, Choguel Kokalla Maïga, en rajoute dans l’hostilité à l’égard de la France.

‘Ce qui choque c’est le fait que la France cherche à présenter les autorités de transition comme +un paria+, avec l’objectif inavoué et inavouable à court terme d’asphyxier l’économie afin d’aboutir pour le compte de qui l’on sait et par procuration à la déstabilisation et au renversement des institutions de la transition’, a-t-il déclaré devant des diplomates, selon des propos rapportés par Togo Matin.

Rappelons que le Mali a été victime de deux coups d’Etat et que les militaires au pouvoir n’ont pas l’intention d’organiser des élections avant 5 ans.