Grace Amégée signe son retour avec un album Afrobeat et Pop

La chanteuse franco-togolaise Grace Amégée signe son grand retour avec un nouvel album intitulé « Good Vibe », aux sonorités Afrobeat et Pop.

Grace Amégée © DR

Une fusion musicale qui reflète parfaitement l'identité métissée de l'artiste, rapporte Nouvelle Opinion ce lundi.

Bercée dans la musique depuis sa tendre enfance, Grace Amégée a su forger au fil des années un univers sonore singulier, où les influences africaines et occidentales se marient avec une évidente harmonie. Ses compositions, riches de cette double culture, sont unanimement saluées pour leur originalité et leur profondeur.

Avec « Good Vibe », la chanteuse confirme sa place parmi les voix féminines les plus attachantes de la scène afropop francophone. Un album pensé pour faire voyager, sourire et danser — et qui s'annonce d'ores et déjà comme l'une des belles surprises musicales de cette année.

Information additionnelle

Nouvelle Opinion N°947.pdf

Télécharger

