Pari tenu en 2025

Le Togo respecte le critère de convergence de l’UEMOA, titre L’Economiste en kiosque lundi. Le journal met en avant la performance du pays en matière de maîtrise des prix, avec un taux d’inflation maintenu en dessous du seuil communautaire de 3 % en 2025.

Maîtrise de l’inflation : une performance saluée © republicoftogo.com

Selon les données officielles, cette stabilité des prix traduit les efforts des autorités en matière de régulation des marchés et de gestion macroéconomique, dans un contexte régional marqué par des tensions inflationnistes ces dernières années.

En respectant ce critère clé de convergence, le Togo conforte sa position au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et envoie un signal positif aux partenaires techniques et financiers, souligne le journal.

