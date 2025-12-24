Pédagogie fiscale

Dans un pays où la fiscalité reste en construction et où la culture de l’impôt peine à s’imposer, la démarche se veut résolument didactique.

Le message s’adresse d’abord au citoyen ordinaire, parfois méfiant, souvent peu informé. L’OTR y rappelle que l’impôt n’est pas une contrainte abstraite, mais un levier concret de développement.

La page détaille ainsi les usages des recettes fiscales : financement des écoles et des centres de santé, entretien des routes, accès à l’eau et à l’électricité, sécurité, fonctionnement de l’administration. Autrement dit, des services visibles au quotidien, mais dont le lien avec l’impôt n’est pas toujours perçu.

Le ton est simple, pédagogique, presque scolaire. Pas de jargon technique, pas de chiffres complexes. L’objectif n’est pas de convaincre par la contrainte, mais par la compréhension. En filigrane, l’OTR cherche à instaurer une relation de confiance, condition indispensable pour élargir l’assiette fiscale et améliorer le civisme fiscal.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte où l’État multiplie les réformes pour moderniser la collecte des recettes. Mais sans l’adhésion des contribuables, ces efforts restent limités. D’où l’importance de ce type de communication, qui mise sur l’explication plutôt que sur la sanction.