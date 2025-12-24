Rubriques

Togo Matin célèbre ses 10 ans sans triomphalisme

Le quotidien Togo Matin, paru mercredi, s’offre une séquence d’autopromotion à l’occasion de son dixième anniversaire.

Un marché compliqué pour la presse © republicoftogo.com

Le journal se présente désormais comme « un compagnon pour les abonnés », une formule qui résume, selon ses responsables, la relation construite au fil des années avec son lectorat.

Pas de triomphalisme toutefois. Le directeur de publication insiste sur une célébration volontairement « sobre et modeste », fidèle à la ligne du journal. Dix ans après son lancement, Togo Matin revendique une présence régulière dans le paysage médiatique national, sans céder à l’autosatisfaction.

Cette sortie intervient dans un contexte difficile pour la presse togolaise. Le Togo compte plusieurs dizaines de publications, quotidiennes et hebdomadaires, mais le secteur reste fragile. L’absence d’un véritable marché publicitaire et un lectorat limité rendent la viabilité économique des médias particulièrement complexe.

Dans ce paysage contraint, l’anniversaire de Togo Matin apparaît moins comme une célébration que comme un rappel des défis structurels auxquels font face les entreprises de presse au Togo, entre mission d’information et impératifs de survie.

Information additionnelle

Togo Matin N°1555.pdf

Télécharger

Produit emblématique des fêtes de fin d’année, le foie gras reste incontournable sur les tables festives. Dans son édition parue mardi, L’Économiste livre à ses lecteurs plusieurs conseils pratiques pour réussir son achat et éviter les mauvaises surprises.

Le Parlement a adopté lundi le collectif budgétaire, rapporte Le Médium dans son édition du jour. Ce texte appelé aussi loi de finances rectificative, permet au gouvernement d’ajuster le budget en cours d’exécution.

