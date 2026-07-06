Le conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a tenu le 3 juillet à Ouagadougou sa deuxième session ordinaire de l’année, rapporte L’Economiste.

Le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou, a présenté un tableau macroéconomique globalement positif : croissance de 6,1% en glissement annuel au premier trimestre 2026, inflation maîtrisée à -0,2% et excédent du solde global de la balance des paiements.

Des perspectives favorables, malgré des risques persistants liés aux tensions économiques, climatiques et sécuritaires.