La vigilance reste de mise, prévient Waraa paru jeudi. Après les pluies torrentielles du début de la semaine, le danger n’est pas totalement écarté.

Les pouvoirs publics ont déployé d’importants moyens pour faire face aux inondations dans le Grand Lomé. Les précipitations ont touché plusieurs pays de la région parmi lesquels la Côte d’Ivoire et le Ghana.