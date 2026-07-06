26 médailles glanées

Le Togo a dominé de bout en bout le Championnat régional d'Afrique de l'Ouest d'aviron, organisé à Lomé du 24 au 29 juin 2026, en raflant 26 médailles, indique Togo Matin.

La compétition, qui réunissait cinq nations - Bénin, Nigeria, Sénégal, Togo et Sierra Leone - a été une démonstration de force des rameurs togolais.

Un résultat qui confirme la montée en puissance du Togo dans cette discipline et son ambition de s'imposer comme la référence régionale de l'aviron en Afrique de l'Ouest.