Pouvoir d’achat : les mesures du gouvernement face à la vie chère

La hausse des prix n’épargne pas le Togo. Dans son édition du jour, le quotidien Togo Matin détaille les mesures prises par le gouvernement pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages.

Le journal revient notamment sur les subventions ciblées et sur la lutte contre la spéculation sur les marchés, deux leviers mobilisés par les autorités pour atténuer l’impact de la flambée des prix.

Le contexte international pèse lourd. Les tensions autour du détroit d’Ormuz ont fait grimper les cours des hydrocarbures, avec des répercussions sur le coût du transport et des produits de consommation courante. La loi de finances rectificative adoptée la semaine dernière prévoit d’ailleurs des ajustements destinés à limiter les effets de cette hausse sur les conditions de vie des populations.