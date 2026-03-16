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Premier acte d'une nouvelle aventure

Le nouveau sélectionneur des Éperviers, Patrice Neveu, a rendu publique sa première présélection de joueurs en vue des matchs amicaux programmés fin mars au Maroc, rapporte Nouvelle Opinion dans son édition de lundi.

Patrice Neveu © DR

Le nouveau sélectionneur des Éperviers, Patrice Neveu, a rendu publique sa première présélection de joueurs en vue des matchs amicaux programmés fin mars au Maroc, rapporte Nouvelle Opinion dans son édition de lundi.

Une liste très attendue qui marque le véritable coup d'envoi de l'ère Neveu à la tête de la sélection nationale. 

Les Éperviers affronteront la Guinée le 27 mars à Rabat puis le Niger le 31 mars à Casablanca,  deux confrontations qui permettront au technicien français de jeter les bases de son futur collectif.

Information additionnelle

Nouvelle Opinion N°948.pdf

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