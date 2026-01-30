Rubriques

Prévention des infections : des résultats encourageants dans le nord

Des progrès notables grâce au soutien de l’UNICEF © republicoftogo.com

Dans le cadre de la coopération entre le Togo et l’UNICEF, plusieurs actions ont été mises en œuvre dans les structures sanitaires des régions de la Kara, Centrale et des Savanes pour renforcer la prévention et le contrôle des infections.

Ces interventions ont porté notamment sur la construction de forages d’eau, l’installation de dispositifs de lavage des mains, la fourniture de matériel sanitaire, la formation du personnel de santé et la sensibilisation des populations aux bonnes pratiques d’hygiène.

Au total, 25 structures sanitaires ont bénéficié de ce programme, indique L’Economiste paru vendredi.

Il a un impact positif sur la santé des populations. La lutte contre les maladies liées à une mauvaise hygiène demeure une priorité du gouvernement avec l’appui de ses partenaires.

