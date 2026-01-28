Rubriques

Faure ajuste la coupe, le gouvernement s’étoffe

« Faure retouche le gouvernement », titre ce jour le journal Dounia. Une formule taillée sur mesure pour annoncer l’entrée de deux nouveaux ministres dans l’équipe gouvernementale.

Le gouvernement passe à la taille au-dessus © republicoftogo.com

Mais à y regarder de plus près, il ne s’agit pas vraiment d’une simple retouche. Pas question ici d’un ourlet vite fait ou d’un bouton recousu à la hâte. Le gouvernement de Faure Gnassingbé gagne plutôt en volume, avec une équipe élargie, comme un costume auquel on aurait ajouté quelques pièces pour plus d’ampleur.

Le journal reste ainsi fidèle à l’image du textile pour décrypter la politique nationale. Retouche, étoffement, ajustement… Reste à voir si ce nouvel assemblage tiendra bien la couture face aux défis à venir.

