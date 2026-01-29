Le ministre du Tourisme inspecte l’Hôtel Kara

Le ministre du Tourisme, Isaac Tchiakpé, a effectué récemment une visite à l’Hôtel Kara, situé dans la ville de Kara, rapporte jeudi Waraa.

Unique hôtel de standing dans cette grande ville du nord du pays, l’Hôtel Kara occupe une place stratégique dans le développement du tourisme et l’accueil des visiteurs dans la région.

Le ministre a ainsi pu apprécier l’état des infrastructures et échanger avec les responsables sur les perspectives d’amélioration.