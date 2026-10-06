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Priorité aux transformateurs locaux

La campagne de commercialisation du karité a débuté, indique Le Médium.

45.000 tonnes par an © republicoftogo.com

La campagne de commercialisation du karité a débuté, indique Le Médium.

Le Togo produit environ 45 000 tonnes de noix de karité brutes par an, tandis que les besoins des unités locales de transformation sont estimés à 31 000 tonnes. 

L'objectif de cette campagne est donc de leur garantir l'approvisionnement. Les acteurs réunis au sein du Conseil interprofessionnel de la filière karité du Togo (CIFKAT) ont signé un accord pour mieux encadrer la commercialisation.

Les pouvoirs publics ont déjà agi sur ce terrain : une suspension temporaire des exportations de noix et d'amandes en mars 2025, puis, depuis janvier 2026, une taxe à l'exportation sur les noix de karité, de cajou et les graines de soja.

Information additionnelle

Le Médium N°723.pdf

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