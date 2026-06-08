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Protégeons l'océan

La Journée mondiale de l'océan est célébrée chaque année le 8 juin. Elle vise à sensibiliser le public à l'importance des océans pour la planète et à la nécessité de les prot

Promouvoir l'économie bleue © republicoftogo.com

La Journée mondiale de l'océan est célébrée chaque année le 8 juin. Elle vise à sensibiliser le public à l'importance des océans pour la planète et à la nécessité de les protéger.

A cette occasion, le ministre délégué chargé de l’Économie maritime, Kokou Edem Tengue, exhorte les Togolais à sauver l’océan, pilier de l’économie bleue et mémoire vivante des communautés côtières.

Son message est à lire lundi dans Eco & Finances.

Information additionnelle

Eco & Finances N°1377.pdf

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