Public et privé main dans la main pour développer le Togo

Le Togo multiplie les initiatives pour faire du partenariat public-privé (PPP) un levier de développement. Dernière en date : la création du Club PPP Togo, destiné à accélérer la réalisation des grands projets de la Feuille de route gouvernementale 2026-2031.

Le principe du PPP est simple : l’État s’associe à des entreprises privées qui financent, construisent ou exploitent des infrastructures et des services publics, en échange d’une rémunération sur la durée. Une formule qui permet de lancer de grands chantiers sans peser immédiatement sur le budget de l’État.

Dans son édition de vendredi, Togo Matin consacre un dossier à ce mode de financement. Le quotidien passe en revue les réalisations déjà menées, leurs retombées locales, mais aussi les défis à relever et les perspectives de développement.