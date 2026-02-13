Radioscopie des finances publiques dans l’UEMOA

Pour tout savoir sur les budgets des huit pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), il suffit de consulter l’édition de vendredi de L’Economiste.

De la Côte d’Ivoire au Togo, en passant par la Guinée-Bissau, le journal dresse un panorama détaillé des lois de finances, offrant une lecture comparative des priorités budgétaires des États membres.

L’analyse permet de mesurer les écarts en matière de dépenses publiques, d’investissements et d’orientations stratégiques, dans un espace communautaire soumis aux mêmes règles macroéconomiques. Un outil utile pour décrypter les choix économiques et les ambitions nationales au sein de l’Union.