Raffinerie de Lamu : le président togolais au lancement du chantier Dangote

Le président de la République togolaise, Jean-Lucien Savi de Tové, a effectué le 30 septembre une visite officielle au Kenya, rapporte Nouvelle Opinion.

À Lamu, il a assisté à la cérémonie de lancement des travaux de la future raffinerie Dangote East Africa, aux côtés des présidents kényan William Ruto, ougandais Yoweri Museveni et béninois Romuald Wadagni, et du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. L'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo était aussi présent.

Un projet à 16 milliards de dollars

La raffinerie, bâtie à Mokowe, dans le comté de Lamu, doit traiter environ 700 000 barils de brut par jour. Son coût est estimé à 16 milliards de dollars. Elle sera accompagnée d'une zone économique spéciale pétrochimique. Aliko Dangote, qui exploite déjà une raffinerie de 650 000 barils par jour à Lagos, a annoncé une livraison en 40 mois et un programme de formation pour plus de 1 000 jeunes de la région.

Le brut viendra d'abord d'Afrique de l'Est, notamment des champs kényans de Turkana, avant d'être complété par des achats au Moyen-Orient et ailleurs.

Pour Yoweri Museveni, l'Afrique ne peut pas continuer à exporter des matières premières et laisser ailleurs les emplois et la richesse liés à leur transformation. Abiy Ahmed y voit un investissement régional capable de renforcer la sécurité énergétique de l'Afrique de l'Est.

Le chantier suscite aussi des réserves. Le Kenya n'a pas encore lancé la production commerciale de son propre pétrole, et l'approvisionnement de la raffinerie reste une inconnue.