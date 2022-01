'Rassemblement amical'

L’ambassadeur de Chine au Togo, Chao Weidong, publie une tribune dans Togo Matin à l’occasion des prochains JO d’hiver de Beijing.

‘Nous nous engageons à organiser des Jeux en toute sécurité et sûreté, donnant plus de confiance au monde dans la lutte contre la Covid-19. Face à l’épidémie, la Chine a rapidement contrôlé la contamination du virus sur son territoire, et accordé du soutien agissant aux autres pays pour qu’ils puissent contenir l’épidémie et retrouver la croissance économique’, écrit-t-il.

Le diplomate évoque ‘La Trêve olympique pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, coparrainée par 173 pays dont le Togo’.

Si tous les pays seront présents à Pékin sur le plan sportif, de grandes nations ont annoncé un boycott diplomatique de l’évènement.

C’est le cas des Etats-Unis, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Canada et du Royaume Uni.