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Aucune leçon des échecs

Dans son édition de jeudi, le journal Waraa porte un regard sévère sur l’opposition togolaise. Selon lui, elle refuse de se remettre en question et peine à incarner une véritable alternative politique.

Une opposition divisée, en quête de cap © republicoftogo.com

Dans son édition de jeudi, le journal Waraa porte un regard sévère sur l’opposition togolaise. Selon lui, elle refuse de se remettre en question et peine à incarner une véritable alternative politique.

Le constat est sans appel. Pour Waraa, certains acteurs de l’opposition ne tirent « aucune leçon de leurs échecs passés » et ne semblent guère s’inquiéter des revers à venir. Le journal leur reproche d’avancer « sans véritable stratégie, sans bilan critique et, surtout, sans vision politique clairement définie ».

Cette critique intervient dans un contexte agité pour l’opposition. Son chef de file, Aimé Gogué, vient de proposer à tous les partis un pacte de non-agression pour mettre fin aux attaques entre opposants.

Information additionnelle

Waraa N°585.pdf

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