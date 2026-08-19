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Reconfiguration de la chaîne de commandement

Le Président du Conseil, chef suprême des armées, Faure Gnassingbé, a pris lundi une série de huit décrets redessinant en profondeur la chaîne de commandement militaire, sécuritaire et aéronautique du Togo, rapporte Togo Matin.

Un nouveau chef d'état-major général © republicoftogo.com

Le Président du Conseil, chef suprême des armées, Faure Gnassingbé, a pris lundi une série de huit décrets redessinant en profondeur la chaîne de commandement militaire, sécuritaire et aéronautique du Togo, rapporte Togo Matin.

Au cœur de ce remaniement, le colonel Tchakpelé Aklesso s'impose comme la figure centrale. Il est nommé Chef d'état-major général des Forces armées togolaises (FAT).

Le mouvement ne s'arrête pas au sommet. Le colonel Kombaté Latiembé, ancien commandant de l'opération Koundjoaré, prend la tête de l'état-major de l'armée de terre.

L'armée de l'air change également de boss avec la nomination du colonel Idrissou Abdou Ahabou.

La direction de l'Agence nationale de renseignement (ANR) est confiée au colonel Akapo Ayewalani.

Le colonel Kilimou Mazama-Esso devient chef d'état-major particulier du président du Conseil.

Le général de brigade aérienne Mama Essomna prend quant à lui la tête de l'Agence nationale de l'aviation civile (ANAC).

Information additionnelle

Togo Matin N°1641.pdf

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