Le Fonds mondial va octroyer 74 milliards de Fcfa au Togo (sur 3 ans) pour l’aider à lutter contre le sida, la tuberculose et le Paludisme (GC7), indique vendredi Eco & Finances.

C’est la poursuite d’une coopération étroite qui a été enclenchée il y a de nombreuses années.

Le Fonds mondial joue un rôle crucial dans la réduction de la charge de morbidité liée au paludisme au sida et à la tuberculose.

Grâce à ses efforts de mobilisation de ressources et de soutien aux programmes de lutte dans les pays les plus touchés, le Fonds contribue de manière significative à la prévention, au diagnostic et au traitement efficaces de ces maladies.