Réduire la dépendance aux importations

Faure Gnassingbé auprès d'agriculteurs © DR

Au-delà de la sécurité alimentaire, le Togo doit viser la souveraineté alimentaire, a affirmé Faure Gnassingbé lors d’une rencontre avec les exploitants des ZAAP de Guérin-Kouka, dans la préfecture de Dankpen.

Selon le président du Conseil, les importations alimentaires, financées par les ressources nationales, profitent à d’autres économies alors que le pays dispose des capacités nécessaires pour nourrir sa population.

Les échanges ont porté sur les réalités du terrain, les difficultés rencontrées par les producteurs et les solutions à envisager pour accélérer le développement du secteur agricole dans une démarche inclusive. L’objectif affiché est de renforcer la production locale et de réduire la dépendance aux importations.

Les détails de cette rencontre sont à lire dans Le Médium, dans sa parution de mardi.

Une banque installée au Togo sous surveillance

La Commission bancaire de l’UMOA a infligé un blâme à une banque installée au Togo, à l’issue de sa session tenue fin décembre, rapporte L’Economiste dans sa parution de ce jour.

Vulnérabilité sociale : le gouvernement apporte des réponses

La vulnérabilité demeure un facteur majeur d’affaiblissement de la capacité d’action des populations. Qu’elle soit liée à la maladie, à l’âge, à l’environnement ou au handicap, elle contribue à l’enracinement de la pauvreté et au creusement des inégalités sociales, souligne le quotidien Togo Matin, paru lundi.

