Au-delà de la sécurité alimentaire, le Togo doit viser la souveraineté alimentaire, a affirmé Faure Gnassingbé lors d’une rencontre avec les exploitants des ZAAP de Guérin-Kouka, dans la préfecture de Dankpen.

Selon le président du Conseil, les importations alimentaires, financées par les ressources nationales, profitent à d’autres économies alors que le pays dispose des capacités nécessaires pour nourrir sa population.

Les échanges ont porté sur les réalités du terrain, les difficultés rencontrées par les producteurs et les solutions à envisager pour accélérer le développement du secteur agricole dans une démarche inclusive. L’objectif affiché est de renforcer la production locale et de réduire la dépendance aux importations.

