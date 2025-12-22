Réforme de la CAN, une opportunité pour les Éperviers

La Confédération africaine de football a décidé de tourner une page importante de son histoire. Selon le journal L’Economiste paru ce jour, son président Patrice Motsepe a annoncé que la Coupe d’Afrique des nations (CAN) sera désormais organisée tous les quatre ans, à partir de l’édition 2028, mettant ainsi fin au cycle biennal.

Cette réforme vise à offrir plus de stabilité au football africain et davantage de temps de préparation aux sélections nationales. Une décision accueillie avec espoir au Togo, où les Éperviers pourraient bénéficier de ce nouveau calendrier.

Avec un délai plus long entre deux éditions, la sélection togolaise disposera de davantage de marge pour se restructurer, renforcer son effectif et préparer sereinement une qualification attendue par les supporters, après plusieurs campagnes marquées par des échecs répétés.