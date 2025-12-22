Rubriques

Tendances:
Médias

Réforme de la CAN, une opportunité pour les Éperviers

La Confédération africaine de football a décidé de tourner une page importante de son histoire. Selon le journal L’Economiste paru ce jour, son président Patrice Motsepe a annoncé que la Coupe d’Afrique des nations (CAN) sera désormais organisée tous les quatre ans, à partir de l’édition 2028, mettant ainsi fin au cycle biennal.

Changement de cap pour la Coupe d’Afrique des nations © republicoftogo.com

La Confédération africaine de football a décidé de tourner une page importante de son histoire. Selon le journal L’Economiste paru ce jour, son président Patrice Motsepe a annoncé que la Coupe d’Afrique des nations (CAN) sera désormais organisée tous les quatre ans, à partir de l’édition 2028, mettant ainsi fin au cycle biennal.

Cette réforme vise à offrir plus de stabilité au football africain et davantage de temps de préparation aux sélections nationales. Une décision accueillie avec espoir au Togo, où les Éperviers pourraient bénéficier de ce nouveau calendrier.

Avec un délai plus long entre deux éditions, la sélection togolaise disposera de davantage de marge pour se restructurer, renforcer son effectif et préparer sereinement une qualification attendue par les supporters, après plusieurs campagnes marquées par des échecs répétés.

Information additionnelle

L'Economiste N°750.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Former et insérer les jeunes, une priorité nationale

Former et insérer les jeunes, une priorité nationale

Relève de demain, les jeunes occupent une place stratégique dans la politique de développement du Togo. Plus qu’un simple groupe démographique, ils représentent à la fois un atout majeur et un défi à relever pour l’avenir du pays.

Plus de 33.000 personnes indemnisées

Plus de 33.000 personnes indemnisées

Dix ans après sa mise en place, le Haut-commissariat à la réconciliation et au renforcement de l’unité nationale (Hcrrun) fait le point sur son action. Selon les informations rapportées par Togo Matin dans son édition de vendredi, plus de 33.000 victimes de violences politiques survenues au cours de plusieurs décennies ont déjà bénéficié d’une indemnisation.

Soutien aux ménages vulnérables

Soutien aux ménages vulnérables

Un vaste programme de transferts monétaires a été lancé ce jeudi en faveur de 700 000 personnes vulnérables, annonce La Nouvelle Tribune.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.