Trop de bruit !

Nouvelle Opinion, paru lundi, rapporte que quatre églises ont été suspendues par la Direction des cultes pour nuisances sonores.

Selon le journal, cette décision intervient après plusieurs mises en demeure restées sans effet. Les autorités reprochent à ces lieux de culte des troubles répétés liés au bruit, aussi bien de jour que de nuit, souvent lors d’activités organisées en extérieur.

Toujours d’après Nouvelle Opinion, de nombreux riverains avaient saisi les services compétents, dénonçant des nuisances persistantes affectant leur cadre de vie.

La suspension vise, selon les autorités, à faire respecter la réglementation en vigueur en matière de bruit et de tranquillité publique.