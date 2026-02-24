Rubriques

Abidjan, nouvelle base régionale de CMA CGM

Togo, Bénin, Ghana en ligne de mire © republicoftogo.com

Le quotidien Eco & Finances, dans sa parution de mardi, annonce l’implantation du bureau régional du CMA CGM à Abidjan.

Acteur mondial des solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques, le groupe français pilotera depuis la Côte d’Ivoire ses activités sur plusieurs marchés d’Afrique de l’Ouest, notamment le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria.

Selon le journal, cette installation à Abidjan confirme le rôle stratégique de la capitale économique ivoirienne comme hub régional pour les grandes entreprises internationales.

