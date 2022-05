Les pays en développement ont besoin de plus de 140 milliards de dollars par an pour faire face au changement climatique.

Or, pour 2019-2020, seuls 46 milliards ont été mobilisés. D’où l’appel lancé par le président du Fonds international de développement agricole (FIDA), Gilbert Houngbo, à faire plus, et plus vite.

L’Economiste, paru mardi, indique que le FIDA soutient le projet de Grande muraille verte et s’est aussi engagé à apporter 130 millions de dollars au programme Héritage d’Abidjan, lancé en marge de la COP15, qui vise à renforcer les filières alimentaires africaines.

Malgré les difficultés, l’ancien Premier ministre togolais - et futur patron de l’OIT - croit à la capacité d’accélérer sur le front climatique.