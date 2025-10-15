Rubriques

Retour en première ligne pour Yark Damehame

« Pas de répit pour le général », titre Le Libéral dans son édition de mercredi. Une formule bien trouvée pour illustrer le retour remarqué de Yark Damehame dans les hautes sphères de l’État.

L’ancien ministre de la Sécurité, connu pour son long parcours dans les affaires sécuritaires du pays, vient d’être nommé directeur de cabinet à la Présidence du Conseil. Un poste stratégique qui marque la continuité de son engagement au service de l’État, malgré son départ du gouvernement à la faveur du remaniement ministériel.

