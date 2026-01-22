Rubriques

Retour sur une extradition qui a fait du bruit

Le Togo a remis Paul-Henri Sandaogo Damiba au Burkina Faso, suite à une demande officielle d’extradition. L’information, largement commentée, est revenue à la une du journal Waraa paru jeudi.

Le Burkina Faso est dirigée par une junte depuis 4 ans © republicoftogo.com

L’affaire, qui a suscité un fort retentissement dans l’opinion publique, illustre la volonté des autorités togolaises de respecter les procédures légales et les engagements régionaux en matière de justice, explique l’hebdomadaire. 

Paul-Henri Sandaogo Damiba a dirigé le Burkina Faso de janvier à septembre 2022 après un coup d’État ayant renversé le président Roch Marc Christian Kaboré, avant d’être lui-même évincé par le capitaine Ibrahim Traoré.

Réfugié au Togo, il était accusé de déstabiliser les putschistes en place.

