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Risque mortel

Les autorités intensifient leur lutte contre l'occupation anarchique des emprises réservées aux lignes électriques haute tension, rapporte Togo Matin.

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Les autorités intensifient leur lutte contre l'occupation anarchique des emprises réservées aux lignes électriques haute tension, rapporte Togo Matin.

Cette pratique, pourtant formellement interdite, demeure courante : des habitations, des commerces et des cultures s'installent durablement sous ou à proximité immédiate des pylônes et câbles à haute tension, au mépris des règles de sécurité les plus élémentaires.

Le danger est pourtant réel et mortel. Une ligne à haute tension peut provoquer des électrocutions par simple effet d'arc électrique, sans même un contact direct avec les câbles. En cas de rupture de ligne ou d'incident technique, les conséquences pour les occupants peuvent être fatales. Sans oublier les risques d'incendie et les perturbations sur le réseau électrique national que ces occupations illégales peuvent engendrer.

Information additionnelle

Togo Matin N°1609.pdf

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