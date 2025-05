Santé, zen et innovation : Lomé lance son salon du mieux-vivre

Du 2 au 8 juillet, Lomé accueille leSalon de la santé et du bien-être, baptisé "Humanis", selon une annonce parue mardi dans le journal Eco & Finances.

Il s’agit du tout premier rendez-vous du genre à se tenir au Togo, dans un contexte où les questions liées à la santé préventive, au mieux-vivre et aux approches alternatives rencontrent un écho croissant auprès de la population.

Le salon Humanis se veut une plateforme de convergence entre les professionnels de la santé, les acteurs du bien-être, les porteurs de solutions naturelles, et le grand public. Durant une semaine, les visiteurs auront accès à des expositions, conférences, ateliers pratiques, dépistages gratuits, et séances de conseils personnalisés autour de thématiques variées : nutrition, santé mentale, sport, médecines douces, thérapies naturelles, développement personnel, etc.

Alors que la demande pour des soins de qualité et un mode de vie plus équilibré est en hausse, ce salon entend aussi répondre aux enjeux de prévention sanitaire, d’inclusion dans l’accès aux soins et de promotion des thérapies complémentaires. Il s’inscrit dans une logique d’éducation à la santé, de dialogue entre médecine conventionnelle et approches alternatives, et de développement de la filière bien-être.