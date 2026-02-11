Sécurité alimentaire

Rubriques

Un secteur stratégique pour l’autosuffisance alimentaire © republicoftogo.com

L’agriculture demeure un pilier essentiel de l’économie du pays. Selon le quotidien Togo Matin paru mercredi, le secteur emploie près de 60 % de la population active et contribue à 40 % du produit intérieur brut (PIB), ce qui en fait un instrument majeur de lutte contre la pauvreté et un vecteur d’autosuffisance alimentaire.

Au regard de cette contribution, l’agriculture continue de bénéficier d’une attention soutenue des autorités. Le journal souligne notamment le nouvel engagement du président du Conseil, Faure Gnassingbé, en faveur du développement du secteur.

Cet appui renouvelé vise à renforcer la production locale, améliorer les conditions de travail des agriculteurs et consolider le rôle stratégique de l’agriculture dans la transformation économique et sociale du pays.

