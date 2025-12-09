Des routes en travaux, un pays en mouvement

Rubriques

Dans son édition de mardi, Le Médium fait le point sur la modernisation du réseau routier au Togo, avec un focus particulier sur les travaux en cours dans les régions de Kara et de Sokodé.

Lle Togo pousse l’accélérateur à Kara et Sokodé © republicoftogo.com

Le journal détaille plusieurs chantiers stratégiques visant à fluidifier la circulation, désenclaver les localités rurales et soutenir le développement économique régional. À Kara, les efforts portent notamment sur la réhabilitation des axes interurbains et l’amélioration des voies d’accès aux zones agricoles. À Sokodé, les travaux de renforcement des routes urbaines sont présentés comme essentiels pour accompagner la croissance démographique et commerciale de la ville.

Selon Le Médium ces projets traduisent la volonté des pouvoirs publics d’accélérer la modernisation des infrastructures, un pilier central de la stratégie nationale d’aménagement du territoire.

