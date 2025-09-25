Rubriques

Tendances:
Médias

Spectaculaire redressement

Après une année 2024 marquée par une lourde perte, le groupe bancaire Oragroup, basé à Lomé, signe un retour spectaculaire.

Oragroup renoue avec les bénéfices © republicoftogo.com

Après une année 2024 marquée par une lourde perte, le groupe bancaire Oragroup, basé à Lomé, signe un retour spectaculaire.

Selon les chiffres publiés jeudi par La Nouvelle Tribune, l’établissement a enregistré un bénéfice net de 18,3 milliards de Fcfa au premier semestre 2025, contre une perte de 13,9 milliards de Fcfa à la même période en 2024.

Cette performance traduit la solidité retrouvée.

Oragroup, présent dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, confirme ainsi sa capacité à rebondir dans un environnement régional marqué par de fortes pressions économiques et concurrentielles.

Le retour à la rentabilité envoie un signal positif aux investisseurs et aux partenaires financiers, tout en renforçant la place du Togo comme hub bancaire régional.

Information additionnelle

La Nouvelle Tribune N°404.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.