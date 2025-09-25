La Poste du Togo primée à Dubaï par l’Union postale universelle

Le Togo a été distingue lors du récent Congrès de l’Union postale universelle (UPU) tenu à Dubaï, en remportant le Prix du meilleur service client 2024.

Cette distinction a été attribuée à la Société des Postes du Togo grâce aux performances remarquées de son Express Mail Service (EMS), qui s’est imposé ces dernières années comme une référence en matière de rapidité et de fiabilité.

Selon le journal Canal D, paru jeudi, cette récompense vient confirmer les efforts déployés par l’opérateur public pour améliorer la qualité de ses prestations et renforcer la satisfaction de sa clientèle dans un secteur en pleine mutation.