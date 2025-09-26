C'est frais, c'est togolais !

Une nouvelle société togolaise fait son entrée sur le marché agroalimentaire : Sika Délices, installée à Lomé, se spécialise dans la transformation des fruits locaux en jus naturels.

Lancée avec l’ambition de valoriser la production nationale, l’entreprise met en avant une recette simple : aucun additif chimique, aucun conservateur, seulement des fruits soigneusement sélectionnés et transformés dans le respect des normes de qualité.

Pour ses promoteurs, l’objectif est double : offrir aux consommateurs une boisson saine et promouvoir la consommation locale. En valorisant la mangue, l’ananas, le gingembre et d’autres fruits du terroir, Sika Délices contribue à donner une nouvelle vie à la richesse agricole togolaise.