La pluie se fait attendre

Alors que la petite saison agricole vient à peine de démarrer, les premiers signes d’inquiétude se font sentir sur le terrain. Le journal Le Médium, dans son édition parue mardi, alerte sur l’absence persistante de pluie, un phénomène qui commence à préoccuper les producteurs.

Précipitations tardives © republicoftogo.com

Selon le quotidien, il n’y a rien de dramatique pour le moment, mais la situation mérite d’être surveillée de près. Les agriculteurs redoutent surtout que la sécheresse ne s’installe, compromettant ainsi les premières semences et perturbant le calendrier cultural déjà fragile.

Cette incertitude climatique survient dans un contexte où la résilience du monde rural reste mise à l’épreuve par les variations météorologiques de plus en plus imprévisibles.

SUNU cherche à garder le cap

Le quotidien L’Economiste revient lundi sur la première édition de « SUNU Business Connect », un événement organisé à Lomé qui a rassemblé clients, partenaires et acteurs influents du secteur privé.

New World muscle ses partenariats

Le journal Togo Matin, dans son édition de ce lundi, revient sur les préparatifs de la chaîne New World, détentrice des droits de diffusion des compétitions de la Confédération africaine de football (CAF). À l’approche de la CAN Maroc 2025, la chaîne multiplie les initiatives pour consolider son réseau de partenaires.

Discussions hors champ

Vladimir Poutine a reçu cette semaine au Kremlin Faure Gnassingbé. Les deux leaders se sont félicités de la bonne coopération bilatérale, rapporte Togo Matin paru vendredi.

