SUNU cherche à garder le cap

Le quotidien L’Economiste revient lundi sur la première édition de « SUNU Business Connect », un événement organisé à Lomé qui a rassemblé clients, partenaires et acteurs influents du secteur privé.

Selon le journal, cette rencontre visait à renforcer le dialogue, mieux cerner les attentes des usagers et co-construire les services financiers de demain.

L’Economiste souligne que cette initiative s’inscrit dans la volonté du Groupe SUNU de moderniser sa relation client, en misant sur le networking, les innovations digitales et de nouvelles orientations stratégiques destinées à consolider sa position sur le marché financier régional.

Cette dynamique positive intervient dans un contexte délicat. La banque traverse depuis plusieurs mois un conflit social marqué par plusieurs dizaines de licenciements, une situation qui continue d’alimenter les tensions internes et d’interroger sur la gestion des ressources humaines au sein du groupe.