Togocom se dote d'un ISOC

Togocom a inauguré en début de semaine son « Intelligent Togocom Services Operations Center » (ISOC), rapporte Eco & Finances en vente ce jour.

Un ISOC est une plateforme avancée de gestion et de surveillance des opérations basée sur l'intelligence artificielle et les technologies de machine learning. Son objectif principal est de centraliser la supervision, l’analyse et la gestion des systèmes informatiques d'une organisation pour offrir une vue complète de ses opérations en temps réel.

Un ISOC est essentiel pour la cybersécurité, car il permet une détection proactive des menaces et une réponse rapide aux incidents.