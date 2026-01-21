Rubriques

Tolérance zéro contre l’abattage clandestin

Face à la recrudescence des coupes illégales de bois, le gouvernement annonce un renforcement des sanctions et une application stricte de la réglementation forestière, rapporte le Magnan Libéré en vente ce jour.

Les forêts sont menacées © republicoftogo.com

Les autorités entendent mettre fin aux pratiques d’abattage clandestin qui menacent les ressources naturelles.

Selon les informations relayées, le ministre en charge du secteur environnemental a ordonné la mise en place de dispositifs de surveillance renforcés sur l’ensemble du territoire. Des contrôles accrus et des poursuites systématiques sont annoncés contre les contrevenants.

