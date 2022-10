Tout à gagner

Pour le Togo, rejoindre le Commonwealth est une occasion d’élargir les partenariats et de créer les opportunités, explique Focus Infos paru jeudi.

Pas question de remettre en cause les alliances historiques avec la France et l’Union européenne. Se rapprocher de la famille anglophone a de nombreux avantages. Le Ghana est aux portes de Lomé et le Nigeria n’est pas très loin.

