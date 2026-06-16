Rubriques

Tendances:
Médias

Tout est très propre

L'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique (ANASAP) a remis en fin de semaine dernière à Blitta-Gare les prix de son concours « Ménage de la semaine » à quatre citoyens de la commune Blitta 1, distingués pour la propreté exemplaire de leur domicile. Info à lire mardi dans L’Economiste. 

Le bon réflexe © republicoftogo.com

L'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique (ANASAP) a remis en fin de semaine dernière à Blitta-Gare les prix de son concours « Ménage de la semaine » à quatre citoyens de la commune Blitta 1, distingués pour la propreté exemplaire de leur domicile. Info à lire mardi dans L’Economiste. 

Cette initiative, qui valorise les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement au quotidien, s'inscrit dans une démarche plus large de sensibilisation des populations à l'importance de la propreté, tant pour la santé individuelle que pour le cadre de vie collectif.

Car l'hygiène n'est pas un luxe. Un environnement propre réduit considérablement les risques de maladies transmissibles, protège les enfants, préserve les ressources en eau et contribue à la dignité des familles.

Information additionnelle

L'Economiste N°866.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Lomé prend le flambeau du nucléaire africain

Lomé prend le flambeau du nucléaire africain

Après le succès de l'édition 2026 à Kigali, au Rwanda, le sommet africain de l'énergie nucléaire NEISA poursuit sa dynamique et posera ses valises à Lomé pour l'édition 2027, annonce lundi Togo Matin. 

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.