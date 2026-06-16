Tout est très propre

L'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique (ANASAP) a remis en fin de semaine dernière à Blitta-Gare les prix de son concours « Ménage de la semaine » à quatre citoyens de la commune Blitta 1, distingués pour la propreté exemplaire de leur domicile. Info à lire mardi dans L’Economiste.

Cette initiative, qui valorise les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement au quotidien, s'inscrit dans une démarche plus large de sensibilisation des populations à l'importance de la propreté, tant pour la santé individuelle que pour le cadre de vie collectif.

Car l'hygiène n'est pas un luxe. Un environnement propre réduit considérablement les risques de maladies transmissibles, protège les enfants, préserve les ressources en eau et contribue à la dignité des familles.