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La révolution du transport aérien africain commence à Lomé

La première Convention et Exposition Africaines du transport aérien, organisée par la Commission Africaine de l'Aviation Civile (CAFAC) en collaboration avec l'Union Africaine, la ZLECAf et l’AUDA-NEPAD, débute lundi à Lomé.

500 responsables du secteur attendus © republicoftogo.com

La première Convention et Exposition Africaines du transport aérien, organisée par la Commission Africaine de l'Aviation Civile (CAFAC) en collaboration avec l'Union Africaine, la ZLECAf et l’AUDA-NEPAD, débute lundi à Lomé.

Plus de 500 décideurs venus d'Afrique et du reste du monde sont attendus pour cet événement continental qui se tient jusqu'au 19 juin.

Cette rencontre vise à donner une nouvelle impulsion au Marché unique du transport aérien africain (SAATM) et à accélérer l'intégration du secteur aérien sur le continent, indique Togo Réveil. 

Information additionnelle

Togo Réveil N°667.pdf

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