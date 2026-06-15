La révolution du transport aérien africain commence à Lomé

La première Convention et Exposition Africaines du transport aérien, organisée par la Commission Africaine de l'Aviation Civile (CAFAC) en collaboration avec l'Union Africaine, la ZLECAf et l’AUDA-NEPAD, débute lundi à Lomé.

Plus de 500 décideurs venus d'Afrique et du reste du monde sont attendus pour cet événement continental qui se tient jusqu'au 19 juin.

Cette rencontre vise à donner une nouvelle impulsion au Marché unique du transport aérien africain (SAATM) et à accélérer l'intégration du secteur aérien sur le continent, indique Togo Réveil.