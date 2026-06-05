Tout savoir (ou presque) sur le Togo

Le magazine Jeune Afrique consacre dans sa dernière édition papier un dossier au Togo, couvrant plusieurs domaines clés de l'actualité du pays : politique, économie, lutte contre le terrorisme et transport aérien.

Parmi les articles phares du dossier figure un sujet particulièrement original : l'initiative togolaise de redessiner la carte du monde pour donner une place plus juste et plus représentative au continent africain.

Cette démarche s'inscrit dans une réflexion plus large sur la perception de l'Afrique à l'échelle mondiale. Les cartes traditionnelles, héritées des projections cartographiques européennes du XVIe siècle, notamment la projection de Mercator, sous-estiment la taille réelle du continent africain. Pourtant, l'Afrique est de loin le plus grand continent habitable de la planète : avec ses 30 millions de kilomètres carrés, elle pourrait contenir à elle seule les États-Unis, la Chine, l'Inde, l'Europe et le Japon réunis.

En portant cette initiative de rééquilibrage cartographique, le Togo s'affirme comme un acteur engagé dans le combat pour la souveraineté symbolique et intellectuelle de l’Afrique, une ambition qui dépasse largement les frontières du petit pays et résonne à l'échelle du continent tout entier.

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Jeune Afrique N°3161, juin 2026