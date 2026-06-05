Rubriques

Tendances:
Médias

Tout savoir (ou presque) sur le Togo

Le magazine Jeune Afrique consacre dans sa dernière édition papier un dossier au Togo, couvrant plusieurs domaines clés de l'actualité du pays : politique, économie, lutte contre le terrorisme et transport aérien.

La Une du supplément Togo © republicoftogo.com

Le magazine Jeune Afrique consacre dans sa dernière édition papier un dossier au Togo, couvrant plusieurs domaines clés de l'actualité du pays : politique, économie, lutte contre le terrorisme et transport aérien.

Parmi les articles phares du dossier figure un sujet particulièrement original : l'initiative togolaise de redessiner la carte du monde pour donner une place plus juste et plus représentative au continent africain.

Cette démarche s'inscrit dans une réflexion plus large sur la perception de l'Afrique à l'échelle mondiale. Les cartes traditionnelles, héritées des projections cartographiques européennes du XVIe siècle, notamment la projection de Mercator, sous-estiment la taille réelle du continent africain. Pourtant, l'Afrique est de loin le plus grand continent habitable de la planète : avec ses 30 millions de kilomètres carrés, elle pourrait contenir à elle seule les États-Unis, la Chine, l'Inde, l'Europe et le Japon réunis.

En portant cette initiative de rééquilibrage cartographique, le Togo s'affirme comme un acteur engagé dans le combat pour la souveraineté symbolique et intellectuelle de l’Afrique, une ambition qui dépasse largement les frontières du petit pays et résonne à l'échelle du continent tout entier.

______

Jeune Afrique N°3161, juin 2026

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Retour en grâce

Retour en grâce

Le Groupe Ecobank a tenu hier à Lomé, son siège officiel, son assemblée générale annuelle, l'occasion de présenter des résultats 2025 particulièrement flatteurs.

Le dégel est en marche

Le dégel est en marche

« Une nouvelle page s'ouvre », titre L'Economiste, au lendemain de la visite à Lomé du nouveau président béninois Romuald Wadagni.

Un tremplin vers l'emploi

Un tremplin vers l'emploi

L'insertion professionnelle des jeunes reste l'un des défis majeurs du développement économique au Togo. Dans ce contexte, le programme d'Appui et au développement de l'embauche (AIDE) s'affirme comme un outil essentiel pour faciliter l'accès des jeunes au marché du travail, souligne Waraa paru jeudi.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.